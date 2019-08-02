Посольство РФ вновь просит Лондон дать возможность встретиться со Скрипалями

Посольство РФ в Лондоне направило очередную ноту в МИД Великобритании с требованием ответить на запросы российской стороны по делу Сергея и Юлии Скрипалей.

Дипломаты отмечают, что с момента "таинственного инцидента" в Солсбери прошло около полутора лет.

Однако на призывы России снять "завесу секретности"с результатов расследования, дать возможность встретиться с пострадавшими вразумительных ответов от официального Лондона так и не последовало, говорится в заявлении посольства РФ.

Без ответа остаются более 80 дипломатических нот, направленных в Форин Офис.

В посольстве просят Лондон сообщить, какова судьба и состояние здоровья Сергея Скрипаля и его дочери, пропавших на территории Великобритании более года назад. Российская сторона также просит предоставить к ним консульский доступ.

В марте 2018 года в британском Солсбери неизвестным веществом был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, пострадала и его дочь Юлия. Британское следствие заявило о причастности российских спецслужб, однако весомых доказательств не представило.

Напомним, ранее племянница экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что он мог договориться с британскими властями об инсценировке своего отравления.

По ее словам, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия могли заключить сделку с Лондоном до инцидента в Солсбери.

В интервью "Известиям" родственница бывшего агента ГРУ заявила, что инцидент с Солсбери был нужен Великобритании как повод обострить отношения с Москвой.