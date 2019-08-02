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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Гибель полицейского при исполнении место происшествия Сургут (2019) | Фото: СУ СКР по ХМАО

В Сургуте преступника, напавшего на полицейских на Пушкина, ликвидировали при участии Росгвардии

В Сургуте нетрезвого преступника, который напал на полицейских, ликвидировали при участии сотрудников Росгвардии, сообщили Накануне.RU в её пресс-службе.

После того, как злоумышленник, который якобы являлся сотрудником МЧС, напал на полицейских, росгвардейцам сообщили, что силовикам требуется подкрепление. Сержант Иван Бугайский и прапорщик Александр Бахтин, приехав на место, застали одного из сотрудников ППС, Ильмира Ханова, убитым, а второго, Александра Царегородцева, - раненым.

Вооружённый преступник тем временем начал наступление на сотрудников Росгвардии. На требования прекратить противоправные действия и предупредительный выстрел в воздух злоумышленник не реагировал. Росгвардейцы и раненый полицейский открыли огонь на поражение и ликвидировали нападавшего.

Добавим, Царегородцев сейчас остаётся под наблюдением медиков. Информация о том, действительно ли нападавший был спасателем, проверяется.

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В Сургуте преступника, напавшего на полицейских на Пушкина, ликвидировали при участии Росгвардии

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Теги: Ильмир Ханов, Александр Царегородцев, гибнль при исполнеии



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