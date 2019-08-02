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Общество Курганская область
прокуратура (2016) | Фото:vk.com

Возле села под Курганом неизвестные вывалили в лес медицинские и промышленные отходы

Возле села Большое Чаусово неизвестные устроили свалку медицинских и промышленных отходов.

На площади в 20 квадратных метров рассыпано белое вещество с резким запахом, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Полиция уже начала процессуальную проверку инцидента.

"В рамках имеющихся полномочий природоохранной прокуратурой на месте складирования отходов организовано проведение необходимых осмотров, исследований. В целях очистки территории лесного фонда от обнаруженных отходов природоохранной прокуратурой директору департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области внесено представление", - отметили в ведомстве.

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Возле села под Курганом неизвестные вывалили в лес медицинские и промышленные отходы

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Теги: Большое Чаусово, свалка, отходы, Курган, прокуратура



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