Возле села под Курганом неизвестные вывалили в лес медицинские и промышленные отходы

Возле села Большое Чаусово неизвестные устроили свалку медицинских и промышленных отходов.

На площади в 20 квадратных метров рассыпано белое вещество с резким запахом, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Полиция уже начала процессуальную проверку инцидента.

"В рамках имеющихся полномочий природоохранной прокуратурой на месте складирования отходов организовано проведение необходимых осмотров, исследований. В целях очистки территории лесного фонда от обнаруженных отходов природоохранной прокуратурой директору департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области внесено представление", - отметили в ведомстве.