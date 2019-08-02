Пресс-службу правительства России возглавит бывший пресс-секретарь "Билайна"

Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства России назначена Екатерина Осадчая. Соответствующее распоряжение Дмитрия Медведева было опубликовано на сайте кабинета министров.

В конце нулевых (с 2006 по 2009 гг.) Екатерина возглавляла пресс-службу оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн"). В 2012 году Осадчая стала чиновником – директором департамента информации и общественных связей Министерства связи и массовых коммуникаций России.

Вскоре после назначения министром связи Константина Носкова, Осадчая покинула ведомство.

Кроме того, Екатерина Осадчая работала в качестве журналиста в издательской группе ComNews, а также в пресс-службе Почты России. В 2009-2010 гг. занимала должность директора по связям с общественностью холдинга "СТС Медиа". В 2010-2012 гг. – директор по связям с общественностью группы компаний "ПрофМедиа".