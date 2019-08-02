Загрязнение воздуха от пожаров в Новосибирске в десять раз превышало норму?

В Новосибирске общественники полагают, что Роспотребнадзор якобы не имеет оборудования, чтобы адекватно учитывать загрязнение воздуха. Как выяснилось, по данным независимой лаборатории Cityair, в период с 21 по 27 июля в городе уровень загрязнения был несколько раз выше нормы. При допустимом значении наиболее вредных веществ в PM2.5 (взвешенные частицы размером не более 2.5 мкм) в 30-34 единиц самая низкая граница содержания веществ в наблюдаемый период находилась на уровне 151,7 единиц. При этом на пике загрязнения и вовсе было 330,1 единиц, т.е. в 10 раз превышало норму. Несмотря на это, режим "черного неба" вводился в Новосибирске только 23-24 июля. При этом уже 24 июля Роспотребнадзор, как сообщал "Коммерсант", и вовсе не выявил превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ.

По словам руководителя исследовательского проекта CityAir Андрея Самодина, в Новосибирске не ведется мониторинг мелких дисперсных частиц, таких как PM2.5. Между тем они признаны опасными для здоровья Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которая давно разработала набор показателей и критериев для оценки вредности разных уровней содержания продуктов горения в атмосфере. Такой мониторинг ведет его компания, однако оборудование, на котором она работает, не имеет необходимой сертификации. Соответственно данные, полученные в результате измерений Cityair, нельзя использовать в суде или для других бюрократических процедур.

"Так уж устроено, что в России есть законодательство на эту тему. Измерение загрязнения воздуха - довольно серьезное занятие, которое нельзя делать любым прибором", - говорит Андрей Самодин.

Проблему технического несовершенства работы контрольных органов необходимо срочно решать, считает новосибирский общественник, координатор "Гражданского патруля" Ростислав Антонов.

"В ходе этих пожаров мы столкнулись с удивительной ситуацией. В задымленных городах люди, выходя на улицу, в буквальном смысле видят воздух, которым дышат, у них обостряются респираторные заболевания и ухудшается общее состояние здоровья, а Роспотребнадзор в воздухе вредных примесей не находит. А оказалось всё просто. Насколько я понимаю ситуацию, у Роспотребнадзора, видимо, просто не оказалось оборудования, чтобы это загрязнение измерить. То есть нет никакого противоречия между ними, проблема в технической отсталости наших контрольных органов, ну и возможно, в несовершенстве нормативной базы, которое нужно преодолеть", - говорит он.