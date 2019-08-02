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екатеринбург дворец правосудия (2007) |

Свердловский облсуд оставил в силе приговор подросткам, убившим инвалида

Свердловский областной суд оставил в силе приговор подросткам из Березовского, убившим инвалида.
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Напомним, городским судом им было назначено от 8,5 до 9 лет 9 месяцев с отбыванием в воспитательной колонии. Сами осужденные и их защита просили изменить приговор, переквалифицировав действия с умышленного убийства на причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, а также учесть смягчающие вину обстоятельства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда, внимательно изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, судебная коллегия изменила приговор лишь одному из четырех подростков, снизив ему наказание на 1 месяц - с 8,5 лет до 8 лет и 5 месяцев в воспитательной колонии.

В остальной части приговор оставлен без изменений и вступил в законную силу.

Напомним, жители Березовского, потрясенные расправой над инвалидом, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи.

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Свердловский облсуд оставил в силе приговор подросткам, убившим инвалида

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Теги: подростки, приговор, облсуд



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