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Общество Приволжский ФО Пермский край
ураган последствия (2018) | Фото: Накануне.RU

МЧС Пермского края работает в режиме повышенной готовности: граждан просят сохранять спокойствие

В Пермском крае развернута работа оперативного штаба, проводятся мероприятия по предотвращению возможных происшествий, чрезвычайных ситуаций. Соответствующее заявление сделал врио заместителя начальника управления МЧС России по Пермскому краю подполковник Денис Говоров, комментируя введенный в регионе режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Отметим, что по информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 2 августа в Перми ожидались неблагоприятные метеорологические явления: сильный ветер, дождь до 30 мм осадков в сутки, при грозах усиление ветра 20-25 метров в секунду. По данным метеорологов, такая погода сохранится в течение нескольких дней.

"Утром 2 августа прогноз не подтвердился. Сильные дожди прошли в Чусовском районе, Кунгурском районе, городском округе Пермь. Очень сильные дожди - в Лысьвенском городском округе. Несмотря на это, ГУ МЧС России переведено в режим функционирования "повышенная готовность", - сообщил Денис Говоров.

Он добавил, что со стороны МЧС даны рекомендации органам местного самоуправления. МЧС также инициировало работу по приведению к готовности оперативных и аварийно восстановительных групп в органах власти Пермского края. Жителей региона Говоров призвал сохранять спокойствие и "реагировать по ситуации".

Напомним, вчера глава Перми Дмитрий Самойлов из-за неблагоприятных прогнозов ввел в городе режим повышенной готовности. Под особый контроль взяты начатые дорожные работы и отслеживание состояния склона на Северной дамбе, мостов, эстакад, строительные работы на набережной.

Синоптики отмечают, что август может стать самым холодным за последние 17 лет, а потепление может прийти только в конце месяца. Также метеорологи не исключают, что из-за сильных дождей в Пермском крае может начаться новая волна паводков.

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МЧС Пермского края работает в режиме повышенной готовности: граждан просят сохранять спокойствие

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Теги: МЧС, режим повышенной готовности, паводок, дожди, ветер



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