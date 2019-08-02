Глава Пермской митрополии извинился за священника, устроившего ругань из-за Навального

Митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий извинился за то, что секретарь епархиального управления протоиерей Андрей (Литовка) устроил скандал у себя в Facebook, принявшись оскорблять подписчиков в комментариях, сообщили Накануне.RU в пресс-службе митрополии.

Напомним, скандал разразился в конце июля, когда священник у себя в Facebook устроил полемику под своим же постом об оппозиционере Алексее Навальном. Самым лестным ответом комментаторам было "Хоть ссы в глаза – всё Божья роса".

Владыка Мефодий отметил, что "глубоко сожалеет о том, что произошло в Facebook с участием секретаря Пермской епархии".

"Как глава Пермской митрополии, приношу мои извинения всем, кого затронуло и оскорбило недопустимое поведение священнослужителя. Никто не запрещает иметь и отстаивать свою гражданскую позицию, но выстраивать дискуссию следует на взаимном уважении оппонентов, и от этого правила никто никого не освобождал", - заявил он.

Митрополит добавил, что началось расследование случившегося, по его итогу владыка "примет надлежащее решение".

Добавим, ранее отец Андрей (Литовка) в своём Facebook назвал рекламу шаурмы "форменным безобразием", и заявил, что будет написано заявление в полицию. Позже краевое УФАС не нашло нарушений в публикации.