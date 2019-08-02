Конкурс по строительству моста через Тагильский пруд официально признан несостоявшимся

В Нижнем Тагиле будет объявлен новый конкурс на строительство моста через Тагильский пруд. Предыдущий официально признан несостоявшимся.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, на конкурс по строительству моста, извещение о котором мэрия разместила 28 июня, не было подано ни одной заявки. По словам первого вице-мэра Вячеслава Горячкина, новый конкурс будет объявлен в ближайшее время и это стандартная процедура.

Поручения о подготовке конкурса уже даны службе заказчика городского хозяйства и финансово-экономическому блоку администрации города. После его объявления у возможных подрядчиков будет не менее трех недель, чтобы уточнить всю необходимую им информацию.

"Средства на мост предусмотрены, проект прошел государственную экспертизу. Губернатор и правительство области полностью поддерживают нас в реализации проекта, а значит, задача остается прежней - в 2019 году выйти на контракт и начать строительство", - подчеркнул Горячкин.

Как добавили в мэрии, заключение контракта планируется осуществить осенью.

Напомним, источник Накануне.RU, знакомый с ситуацией, рассказывал, что условиями конкурса интересовались три компании, но до заявок дело не дошло.