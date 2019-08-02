Авиация ВКС сбросила на горящие леса Сибири уже более 800 тонн воды

Военно-транспортная авиация ВКС России продолжает тушение природных пожаров в Сибири. Так, с утра 2 августа самолеты Ил-76 (в операции участвуют 10 бортов этого типа) совершили 18 вылетов на тушение пожаров в Красноярском крае.

В районы, охваченные пожарами, сброшено 756 тонн воды, ликвидировано 18 очагов возгораний, сообщили в пресс-службе Минобороны.

Привлекаемые экипажи самолетов и вертолетов ВКС России имеют специальную подготовку и неоднократно выполняли задачи по тушению природных пожаров в различных регионах России, отметили в оборонном ведомстве.

Тем временем, вертолеты Ми-8, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5, с утра 2 августа совершили 10 вылетов для тушения лесных пожаров на территории Красноярского края и Иркутской области.Вертолеты сбросили 50 тонн воды, ликвидировали шесть очагов возгораний.

В течение суток каждый экипаж совершит не менее 10 вылетов.