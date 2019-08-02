Медведчук назвал Порошенко "ничтожеством"

Украинский политик, председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Виктор Медведчук назвал ничтожеством бывшего президента Петра Порошенко. Соответствующее заявление размещено на сайте партии в связи с интервью Порошенко, сказавшего, что при нем Медведчук "голову не мог поднять".

Политик заявил, что "поднимать голову мне не было необходимости, потому что я в своей жизни ее не опускал ни перед кем, и уж тем более перед таким ничтожеством, каким является Порошенко".

Медведчук подчеркнул, что на первом месте для Порошенко "всегда был бизнес, какая-то неуемная тяга к обогащению – любой ценой и любым способом". При этом упомянул о "просьбах по поводу липецкой фабрики".

Он упомянул, что Порошенко лично препятствовал обмену пленными, так как в противном случае не смог бы "лепить" из России образ "агрессора".

Также Медведчук отметил, что в своем интервью Порошенко признался, что систематическое давление на него осуществлялось по его требованию.

Напомним, на выборах в Раду партия Медведчука опередила партию Порошенко и по спискам, и по одномандатным округам. У нее будет 43 места в Раде, у партии Порошенко - 25. При этом сам Порошенко бежал с Украины.