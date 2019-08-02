24 Августа 2020
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Происшествия Челябинская область
проблесковый маячок, полиция, ГИБДД (2018) | Фото:Накануне.RU

В Челябинской области на трассе М-5 грузовик и иномарка загорелись после столкновения

В Челябинской области на трассе М-5 грузовик столкнулся с легковым автомобилем. Обе машины загорелись.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции, ДТП произошло сегодня днем на 1759 км автодороги Москва-Челябинск на территории Миасского городского округа.

Водитель грузового автомобиля Вольво при неустановленных обстоятельствах выехал на встречную полосу, где, по предварительной информации, совершил столкновение с Хондой. Машины загорелись.

дтп, авария(2013)|Фото: Фото: Накануне.RU

В результате ДТП погиб водитель Хонды скончался на месте, водитель Вольво получил травмы и был госпитализирован.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава, мужчина с многочисленными травмами поступил в городскую больницу №2 Миасса. Пациента на вертолете санавиации доставят в областной ожоговый центр, где он будет проходить дальнейшее лечение.

проблесковый маячок, полиция, ГИБДД(2018)|Фото: Фото:Накануне.RU

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В Челябинской области на трассе М-5 грузовик и иномарка загорелись после столкновения

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Теги: ДТП, М-5, авария, грузовик,



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