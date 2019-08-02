24 Августа 2020
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Экономика Курганская область
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

В Кургане закрывают один из первых супермаркетов города "Звездный"

В Кургане закроют один из первых супермаркетов города "Звездный" на улице Карла Маркса, в обновленном магазине появится сетевой супермаркет "Пятерочка", эту информацию Накануне.RU подтвердили в компании X5 Retail Group.

Как сообщают местные СМИ, цеха "Звездного" останутся и компания "Крым", которая является владельцем супермаркета, сохранит производство кулинарных изделий и готовых блюд.

Как сообщили Накануне.RU собственные источники в компании "Крым", на такой шаг пришлось пойти из-за снижения спроса на продукцию магазина.

"Супермаркет открылся одним из первых в городе и сразу стал позиционировать себя как магазин, где можно купить как элитные продукты, так и товары повседневного спроса. Цены были выше, чем везде, но качество было лучшим. В последние годы мы столкнулись с рядом трудностей, такими как снижение спроса, причем падение не было сезонным. Второе - это страшный демпинг конкурентов. Посмотрите сколько вокруг "Метрополисов", сколько вокруг "Магнитов", "Пятерочек" и "Монеток". Плюс ко всему не нужно забывать, что у нас остались еще и так называемые магазины "у дома", частные мини-лавочки, куда люди идут за хлебом и молоком. Еще один фактор - это все-таки снижение доходов наших покупателей. Все это вместе и сыграло решающую роль и было принято решение закрыть "Звездный", - отметил собеседник Накануне.RU.

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В Кургане закрывают один из первых супермаркетов города "Звездный"

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Теги: Звездный, Пятерочка, супермаркет, закрытие, Курган, X5 Retail Group



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Развитие сюжета:

Ранее 24.09.2019 10:23 Мск "Хороший был универсам". Курганцы возмущены закрытием супермаркета "Звездный"

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