В Кургане закрывают один из первых супермаркетов города "Звездный"

В Кургане закроют один из первых супермаркетов города "Звездный" на улице Карла Маркса, в обновленном магазине появится сетевой супермаркет "Пятерочка", эту информацию Накануне.RU подтвердили в компании X5 Retail Group.

Как сообщают местные СМИ, цеха "Звездного" останутся и компания "Крым", которая является владельцем супермаркета, сохранит производство кулинарных изделий и готовых блюд.

Как сообщили Накануне.RU собственные источники в компании "Крым", на такой шаг пришлось пойти из-за снижения спроса на продукцию магазина.

"Супермаркет открылся одним из первых в городе и сразу стал позиционировать себя как магазин, где можно купить как элитные продукты, так и товары повседневного спроса. Цены были выше, чем везде, но качество было лучшим. В последние годы мы столкнулись с рядом трудностей, такими как снижение спроса, причем падение не было сезонным. Второе - это страшный демпинг конкурентов. Посмотрите сколько вокруг "Метрополисов", сколько вокруг "Магнитов", "Пятерочек" и "Монеток". Плюс ко всему не нужно забывать, что у нас остались еще и так называемые магазины "у дома", частные мини-лавочки, куда люди идут за хлебом и молоком. Еще один фактор - это все-таки снижение доходов наших покупателей. Все это вместе и сыграло решающую роль и было принято решение закрыть "Звездный", - отметил собеседник Накануне.RU.