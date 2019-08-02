Мутко предложил построить в затопленном Тулуне новый детсад - "быстровозмодимый"

Вице-премьер России Виталий Мутко предложил не ремонтировать утонувший в Тулуне детский сад "Родничок", а построить новый "быстровозмодимый".

По его словам, это логично, так как все окрестные дома будут расселены.

Напомним, ранее о детсаде Владимиру Путину в ходе его поездки в Иркутскую область рассказал шестилетний Матвей.

В пункте временного размещения, куда приехал президент, мальчик рассказал, что его детский сад утонул, но его ремонтируют. Путин в ответ пообещал, что вскоре приедет вновь, чтобы посмотреть за восстановлением инфраструктуры.

Как сообщили РИА Новости в опергруппе, ремонт детского сада планировалось завершить к 1 сентября. Однако его вновь затопило второй волной паводка.

Напомним, паводок начался в Иркутской области в конце июня. По официальным данным, погибли 25 человек. На днях высокая вода вернулась в регион.

Из зоны нового паводка в Иркутской области эвакуировано больше тысячи человек. В периметр ЧС попали шесть районов - Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский, Зиминский. Подтоплены жилые дома в Нижнеудинске и Тулуне.