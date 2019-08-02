24 Августа 2020
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Общество В России Москва
постельный клоп (2019) | Фото:Википедия

Москву наводнили тропические постельные клопы

Столицу накрыло по-настоящему экзотической напастью – в городе в больших количествах появились тропические постельные клопы. Как следует из названия, они не являются типичными обитателями средней полосы России. Самое неприятное отличие этого вида – насекомые хорошо передвигаются по гладким вертикальным поверхностям и, как и их более северные сородичи, моментально плодятся.

По данным Роспотребнадзора, численность этих насекомых с каждым годом увеличивается почти вдвое. Дезинфекторы отмечают, что у данного вида быстро вырабатывается иммунитет к ядам.

Насекомые появляются не только в антисанитарных условиях, как это считалось ранее. Для заражения целого дома достаточно попадания клопов хотя бы в одну квартиру. Далее они могут передвигаться по трубам, полостям в стенах и под обоями, отмечает BFM.ru.

Период активности постельных клопов обычно приходится на лето и начало отопительного сезона. Действующей профилактики от появления в доме клопов нет. Дезинфекторы советуют чаще менять постельное белье, чтобы заметить появление насекомых на ранней стадии.

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Москву наводнили тропические постельные клопы

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Теги: клопы, паразиты, насекомые, дезинфекция



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