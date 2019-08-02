24 Августа 2020
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Общество Курганская область
Андрей Саркисов (2019) | Фото:Накануне.RU

Из-за неготовности Зауралья к "мусорной реформе" подчиненный Шумкова получил втык от прокуратуры

Недавно назначенный на свою должность решением врио губернатора Вадима Шумкова директор департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Андрей Саркисов получил предостережение от прокуратуры региона о недопустимости нарушения закона.

Суть претензий к молодому чиновнику - нарушение сроков перехода региона на новую систему обращения с отходами.

До 1 января 2020 года Курганская область должна перейти на эту систему, должен быть при этом выполнен план мероприятий, который должны согласовать с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

"Установлено, что департаментом нарушаются закрепленные за ним в плане сроки перехода. Это может привести к затягиванию предусмотренных мероприятий, в том числе по конкурсному отбору регионального оператора, разработке инвестиционных и производственных программ в области обращения с отходами", - отметили в надзорном ведомстве.

Отметим, что регион уже получал отсрочку старта реформы - по всей стране она началась в январе 2019 года и во многих территориях вызвала шквал народного негодования из-за роста тарифов, а также акции протеста из-за мусорных полигонов. Курганской области, где в сентябре 2019 года пройдут выборы губернатора, позволили повременить с внедрением новации. Судя же по заявлению надзорного ведомства, подготовка к переходу на новую систему по-прежнему идет неудовлетворительно, что чревато большими проблемами уже с нового года при старте реформы, либо же очередным срывом сроков этого федерального проекта.

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Из-за неготовности Зауралья к "мусорной реформе" подчиненный Шумкова получил втык от прокуратуры

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Теги: Андрей Саркисов, предостережение, прокуратура, отходы, система, Зауралье



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