"Грибы и ягоды от страха не бросила": свердловские полицейские спасли заблудившуюся в тайге пенсионерку

Сотрудники отдела полиции №32 Краснотурьинска совместно с волонтерами помогли местной пенсионерке Валентине Поляковой выбраться из тайги, куда она отправилась за сбором грибов и ягод.

Как рассказал Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, днем 31 июля в дежурную часть территориального ОВД от единой диспетчерской службы поступило тревожное сообщение о том, что в лесу около болота заблудилась пожилая женщина. В указанный квадрат были направлены представители патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, сыщики уголовного розыска и спецтехника. К розыску любительницы "тихой охоты" также подключились специалисты МЧС, пожарных частей и волонтеры. А в ближайшем поселке Сосновка включили сирену, чтобы потерявшаяся могла ориентироваться, в какую сторону можно двигаться для выхода из леса.

"Поисковым мероприятиям способствовало и то, что у женщины работал мобильный телефон, полицейские имели возможность общаться с ней, получая необходимые координаты и успокаивая о скорой встрече. В 20.30 операция по спасению человека завершилась успешно. Уставшую и напуганную бабушку волонтеры и участковый уполномоченный лейтенант полиции Антон Фомин сопроводили до машины, чтобы доставить по месту жительства. Сотрудники МВД и добровольцы услышали в свой адрес теплые слова благодарности за оперативно оказанную помощь. Валентина Алексеевна поблагодарила всех, кто откликнулся на беду и принял участие в ее розыске. Она обещала хорошенько подумать, стоит ли в таком возрасте рисковать, отправляясь в тайгу в одиночку. Восемь лет она это делала без проблем и с большим удовольствием.

Кстати, те самые дары природы в виде черники, подосиновиков, подберезовиков, маслят, рыжиков и других съедобных грибов, которые она успела насобирать и ради которых отправилась в поход, женщина от страха не бросила. Как она мне сообщила в телефонном разговоре, дома из них приготовила всевозможные вкусняшки. Из ягод сварила ароматное варенье, а из грибов - много деревенских блюд. Словом, зимой ей будет о чем погутарить с соседками под чашку чая или чего-нибудь покрепче, вспоминая свое летнее "приключение", - рассказал полковник Горелых.