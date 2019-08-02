24 Августа 2020
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Юрий Гулягин Дмитрий Артюхов (2019) | Фото: Прокуратура Ямала

Губернатор Ямала заявил о планах расширить объемы расселяемого жилья

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял участие в расширенном заседании коллегии прокуратуры округа, которое провел заместитель генерального прокурора Юрий Гулягин, и в межведомственном совещании, темой которого стали вопросы обеспечения законности в сфере ЖКХ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Выступая на совещании губернатор отметил, что ЖКХ - сложная сфера, которая требует непрерывного внимания со стороны властей и напомнил, что президент России Владимир Путин в "майском" указе поставил перед главами субъектов масштабные задачи, связанные с обеспечением комфортного проживания людей.

"В ближайшие пять лет в округе будет реализована большая кампания по расселению аварийного фонда. Сейчас мы работаем над тем, чтобы ее дополнительно увеличить, потому что вопрос очень острый для наших жителей. Новые микрорайоны появятся во всех наших городах. Это должна быть комплексная застройка с детскими площадками, школами, садиками. Важно на этапе строительства не терять качество. К сожалению, в округе были случаи, когда вновь вводимые дома требовали ремонта. Этого нельзя допустить. Нужно подключать все уровни контроля: и государственный, и муниципальный, и со стороны надзорных органов", - подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Юрий Гулягин Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Прокуратура Ямала

Напомним, наличие большого объема аварийного жилья в автономном округе обусловлено, прежде всего, экстремальными природно-климатическими условиями, а также недостаточно и неравномерно развитым уровнем социальной инфраструктуры и ЖКХ, вызванным остаточным принципом финансирования социальной сферы в период освоения Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

В середине июля 2018 г. окружное правительство утвердило новую адресную программу по переселению ямальцев из аварийного жилого фонда. Она действует с 2018 по 2022 гг. включительно, ее результатом станет ликвидация 1,3 тыс. аварийных домов. В новые квартиры переедут 8 тыс. 476 ямальских семей или 25 тыс. 428 жителей округа. На эти цели в 2019-2021 гг. направят 17,5 млрд руб. Из них 5 млрд направлено в 2019 г.

Юрий Гулягин Дмитрий Артюхов(2019)|Фото: Прокуратура Ямала

Замгенпрокурора Юрий Гулягин также отметил, что ситуация в жилищно-коммунальном комплексе требует постоянного контроля. По итогам межведомственного совещания выработан комплекс мероприятий по недопущению нарушений в сфере ЖКХ.

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Губернатор Ямала заявил о планах расширить объемы расселяемого жилья

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Теги: Дмитрий Артюхов, Юрий Гулягин, ЖКХ, аварийное жилье, расселение



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