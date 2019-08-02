Южноуральская "Паллада" попала под "уголовку", уклоняясь от уплаты налогов
В Южноуральске будут судить директора предприятия "Паллада".
Женщина с 2014 по 2016 годы создала поддельные финансовые документы и передала их в налоговую инспекцию, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.
"Обвиняемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, транспортного и земельного налога на общую сумму более 20 млн руб.", - добавили в СК.
Сейчас уголовное дело передано в суд.