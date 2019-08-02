Алексей Текслер посетил Металлургический район и встретился с работниками ЧМК

Глава региона Алексей Текслер осмотрел социальные объекты Металлургического района Челябинска и посетил ЧМК, где пообщался с рабочими, передает корреспондент Накануне.RU.

Объезд района руководитель области начал с посещения бассейна "Строитель". Здесь планируется строительство пристроя с еще одной ванной.

Как рассказал и.о. министра физической культуры и спорта Южного Урала Леонид Одер, у бассейна большое количество посещений — 1,6 тыс. в день и более 400 тысяч посещений в год. Сейчас работают три ванны: 50-метровая, 25-метровая и 15-метровая.

"Это позволяет проводить процесс обучения детей плаванию поэтапно. 3,6 тысяч детей занимаются в спортивных секциях и все меньше остается времени для свободного плавания. Поэтому нами было принято решение расширять бассейн. Уже подготовили проект пристроя с 25-метровой ванной, который мы смогли включить в нацпроект "Демография". На следующий год уже начнем строительство", - рассказал он.

Это позволит не только увеличить количество посещений свободного плавания, но и проводить здесь всероссийские и международные соревнования.

"У нас были ограничения, потому что для проведения крупных соревнований нам необходимо иметь большую разминочную ванну. Со строительством 25-метровой ванны мы будем иметь полноценный комплекс для проведения любых соревнований, не только по плаванию, но и по водному полу, по прыжкам в воду. Комплекс будет работать и на массовый спорт, и на большой спорт", - подчеркнул Одер.

Строительство пристроя планируется завершить к концу 2021 года. Общая стоимость работ в текущих ценах 125 млн руб., из них 95 млн руб. будет направлено в рамках нацпроекта.

Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе не хватает бассейнов.

"Мы по нормативам только на 50% закрываем потребность – этого очень мало. Поэтому принято решение о строительстве новой ванны в бассейне "Строитель", также в ближайшее время появятся новые объекты на северо-западе. Все эти учреждения будут работать не только для спортсменов, но и для жителей. Будем эту проблему закрывать, у нас есть программа по строительству новых бассейнов в районах. У меня есть мечта, чтобы каждый ребенок в Челябинской области умел плавать. Это можно сделать только при наличии бассейнов. И для того, чтобы эту проблему можно было решить, нам еще предстоит много работать", - подчеркнул глава области.

Затем глава региона посетил горбольницу №8. Здесь 1 сентября откроется городской консультативно-диагностический центр. Алексей Текслер осмотрел детский бассейн и пообщался с персоналом больницы, пациентами и их родителями. Отдельно обсуждался вопрос внедрения телемедицинских технологий в работе консультативно-диагностического центра. Это позволит сотрудникам центра связываться для уточнения диагнозов с областными и с федеральными коллегами.

В школе № 94 к новому учебному году будет построена комплексная спортивная площадка. В настоящий момент идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Алексей Текслер подчеркнул, что такой объект нужен не только ученикам, но и жителям микрорайона, и пообещал взять строительство спортивной площадки на контроль.

Однако критику главы региона вызвала работа местных очистных сооружений.

"Надо навести порядок, здесь дышать невозможно", - обратился он к главе города Наталье Котовой и дал поручение совместно с территориальным Роспотребнадзором разобраться в этой ситуации.

"Каждый раз, когда мы приезжаем мимо этих очистных сооружений по Свердловскому тракту, стоит устойчивый запах. Я сегодня настоятельно дал соответствующие поручения, в том числе Росприроднадзору, который должен следить за состоянием очистных сооружений. Они сегодня работают ненадлежащим образом, нужно срочно составить план мероприятий и в кратчайшие сроки их реализовать, чтобы у нас не было такого бардака", - сообщил Алексей Текслер журналистам.

После этого руководитель области ознакомился с работой Челябинского металлургического комбината. Он осмотрел универсальный рельсобалочный стан, где выпускают рельсы длиной до 100 метров.

Напомним, в июле Алексей Текслер подписал соглашение с руководством ПАО "Мечел", направленное на снижение выбросов загрязняющих веществ в Челябинске.

Генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов рассказал, что программа рассчитана на четыре года, а инвестиции составят более 10 млрд рублей.

"Ряд пунктов из этой программы мы начали реализовывать уже в прошлом году. Экологические мероприятия направлены на улучшение выбросов на коксохимическом производстве. Программа масштабная. Основная задача — это утилизация выборов вредных веществ, которые образуются в процессе производства, чтобы выбрасывался чистый воздух. Сейчас мы занимаемся дополнительно еще одной программой, которую в ближайшее время тоже будем рассматривать. Она касается уже не воздуха, а воды. Сейчас думаем, как оптимизировать и улучшить вопросы выброса в водную среду", - сообщил он.

"Руководство комбината взяло на себя добровольные обязательства, мы проконтролируем исполнение этих обязательств по снижению выбросов на "Мечел-Кокс" на 22,5%, на ЧМК - на 16%. Это серьезные цифры, которые существенно позволят улучшить экологию в Челябинске и Металлургическом районе. Будет проводиться модернизация доменного производства, инверторного хозяйства, все старые коксовые батареи будут модернизированы. Также будем реализовывать вопросы, связанные с снижением выбросов по воде. Это тоже важное направление", - отметил Алексей Текслер.

На встрече с рабочими комбината руководитель области подчеркнул, что Металлургический район для него родной. Здесь он родился и вырос, его отец проработал на комбинате около 25 лет.

"Я понимаю проблематику района и города. Но мне важно услышать от вас о тех проблемах, которые сегодня волнуют жителей", - обратился он к присутствующим.

Алексей Текслер рассказал, что сейчас работает над программой по улучшению жизни в регионе и обозначил основные направления. Основная задача – это наведение порядка в городе, дорожное строительство, благоустройство и решение транспортных вопросов. Еще одно направление – социальная политика.

"Мной принято решение о снижение транспортного налога на 30%. У нас транспортный налог высокий, а дороги сами знаете какие", - подчеркнул он.

Руководитель области отметил, что власть должна стать открытой.

"Общение с людьми — это не просто требование сегодняшнего времени, это необходимо для того, чтобы принимать правильные решения, направленные на улучшение жизни людей, и это основная задача. Власть должна развернуться к человеку, во главе угла человек и его проблемы", - добавил он.

Также глава региона сообщил, что на площадке ЧМК могут появиться новые экологичные производства.

"Мы с вашим руководством этот вопрос обсуждали. На площадке ЧМК можно развивать новые экологичные производства, которые позволили бы комбинату наращивать объемы и создавать новые рабочие места. Такая задача стоит и применительно к комбинату, и применительно для всей области. Это абсолютно правильная задача. Приборостроение, машиностроение, развитие сельского хозяйства — это те высокотехнологичные производства, которые сегодня нам необходимы", – считает он.

Работники пожаловались главе региона на аварийные маршрутки, незаконную рекламу и очереди в поликлиниках, спрашивали о ремонте дорог, строительстве велосипедных дорожек, благоустройстве дворов и общественных пространств. Отдельно затронули тему закрытия досуговых объектов. В 2015 году в районе закрылся последний кинотеатр "Россия", который сейчас переделали под конфискат.

"‎Россия" - это магазин одежды? Серьезно? Это непорядок… К началу сентября в "Импульсе" появится современное оборудование для проката фильмов. И будет современный зал. По поводу кинотеатра "Россия" нужно отдельно разбираться", - подчеркнул он, добавив, что количество досуговых объектов в городе должно увеличиваться.

Также сотрудников предприятия интересовало, будет ли проведена очистка реки Миасс и построена набережная после решения о переносе саммитов.

"Мы набережную обязательно сделаем, не потому, что здесь была запланирована встреча глав государств. Мы построим набережную между Юностью и Краеведческим музеем и сделаем набережную от филармонии до общественно-делового центра. Для города это будет очень удобным и интересным общественным пространством. Начнем в этом году и закончим в следующем. А саммиты у нас будут, около 30 мероприятий. У нас будет большое количество различных форумов, культурные мероприятия, спортивные игры БРИКС", - сообщил глава региона.

Также он рассказал, что конгресс-холл на берегу реки Миасс обязательно будет достроен, но на средства частного инвестора. В настоящий момент региональные власти активно занимаются его поиском.