Алексей Текслер посетил Металлургический район и встретился с работниками ЧМК

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Челябинская область
Алексей Текслер, ЧМК, (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Алексей Текслер посетил Металлургический район и встретился с работниками ЧМК

Глава региона Алексей Текслер осмотрел социальные объекты Металлургического района Челябинска и посетил ЧМК, где пообщался с рабочими, передает корреспондент Накануне.RU.

Объезд района руководитель области начал с посещения бассейна "Строитель". Здесь планируется строительство пристроя с еще одной ванной.

Как рассказал и.о. министра физической культуры и спорта Южного Урала Леонид Одер, у бассейна большое количество посещений — 1,6 тыс. в день и более 400 тысяч посещений в год. Сейчас работают три ванны: 50-метровая, 25-метровая и 15-метровая.

"Это позволяет проводить процесс обучения детей плаванию поэтапно. 3,6 тысяч детей занимаются в спортивных секциях и все меньше остается времени для свободного плавания. Поэтому нами было принято решение расширять бассейн. Уже подготовили проект пристроя с 25-метровой ванной, который мы смогли включить в нацпроект "Демография". На следующий год уже начнем строительство", - рассказал он.

Это позволит не только увеличить количество посещений свободного плавания, но и проводить здесь всероссийские и международные соревнования.

"У нас были ограничения, потому что для проведения крупных соревнований нам необходимо иметь большую разминочную ванну. Со строительством 25-метровой ванны мы будем иметь полноценный комплекс для проведения любых соревнований, не только по плаванию, но и по водному полу, по прыжкам в воду. Комплекс будет работать и на массовый спорт, и на большой спорт", - подчеркнул Одер.

Алексей Текслер, бассейн Строитель,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Строительство пристроя планируется завершить к концу 2021 года. Общая стоимость работ в текущих ценах 125 млн руб., из них 95 млн руб. будет направлено в рамках нацпроекта.

Алексей Текслер подчеркнул, что в регионе не хватает бассейнов.

"Мы по нормативам только на 50% закрываем потребность – этого очень мало. Поэтому принято решение о строительстве новой ванны в бассейне "Строитель", также в ближайшее время появятся новые объекты на северо-западе. Все эти учреждения будут работать не только для спортсменов, но и для жителей. Будем эту проблему закрывать, у нас есть программа по строительству новых бассейнов в районах. У меня есть мечта, чтобы каждый ребенок в Челябинской области умел плавать. Это можно сделать только при наличии бассейнов. И для того, чтобы эту проблему можно было решить, нам еще предстоит много работать", - подчеркнул глава области.

Затем глава региона посетил горбольницу №8. Здесь 1 сентября откроется городской консультативно-диагностический центр. Алексей Текслер осмотрел детский бассейн и пообщался с персоналом больницы, пациентами и их родителями. Отдельно обсуждался вопрос внедрения телемедицинских технологий в работе консультативно-диагностического центра. Это позволит сотрудникам центра связываться для уточнения диагнозов с областными и с федеральными коллегами.

Алексей Текслер,(2019)|Фото: Накануне.RU

В школе № 94 к новому учебному году будет построена комплексная спортивная площадка. В настоящий момент идут конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Алексей Текслер подчеркнул, что такой объект нужен не только ученикам, но и жителям микрорайона, и пообещал взять строительство спортивной площадки на контроль.

стадион, школа 94, Челябинск,(2019)|Фото: Накануне.RU

Однако критику главы региона вызвала работа местных очистных сооружений.

"Надо навести порядок, здесь дышать невозможно", - обратился он к главе города Наталье Котовой и дал поручение совместно с территориальным Роспотребнадзором разобраться в этой ситуации.

"Каждый раз, когда мы приезжаем мимо этих очистных сооружений по Свердловскому тракту, стоит устойчивый запах. Я сегодня настоятельно дал соответствующие поручения, в том числе Росприроднадзору, который должен следить за состоянием очистных сооружений. Они сегодня работают ненадлежащим образом, нужно срочно составить план мероприятий и в кратчайшие сроки их реализовать, чтобы у нас не было такого бардака", - сообщил Алексей Текслер журналистам.

После этого руководитель области ознакомился с работой Челябинского металлургического комбината. Он осмотрел универсальный рельсобалочный стан, где выпускают рельсы длиной до 100 метров.

ЧМК, рельсы, рельсобалочный стан,(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, в июле Алексей Текслер подписал соглашение с руководством ПАО "Мечел", направленное на снижение выбросов загрязняющих веществ в Челябинске.

Генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов рассказал, что программа рассчитана на четыре года, а инвестиции составят более 10 млрд рублей.

"Ряд пунктов из этой программы мы начали реализовывать уже в прошлом году. Экологические мероприятия направлены на улучшение выбросов на коксохимическом производстве. Программа масштабная. Основная задача — это утилизация выборов вредных веществ, которые образуются в процессе производства, чтобы выбрасывался чистый воздух. Сейчас мы занимаемся дополнительно еще одной программой, которую в ближайшее время тоже будем рассматривать. Она касается уже не воздуха, а воды. Сейчас думаем, как оптимизировать и улучшить вопросы выброса в водную среду", - сообщил он.

Алексей Текслер, ЧМК,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

"Руководство комбината взяло на себя добровольные обязательства, мы проконтролируем исполнение этих обязательств по снижению выбросов на "Мечел-Кокс" на 22,5%, на ЧМК - на 16%. Это серьезные цифры, которые существенно позволят улучшить экологию в Челябинске и Металлургическом районе. Будет проводиться модернизация доменного производства, инверторного хозяйства, все старые коксовые батареи будут модернизированы. Также будем реализовывать вопросы, связанные с снижением выбросов по воде. Это тоже важное направление", - отметил Алексей Текслер.

На встрече с рабочими комбината руководитель области подчеркнул, что Металлургический район для него родной. Здесь он родился и вырос, его отец проработал на комбинате около 25 лет.

"Я понимаю проблематику района и города. Но мне важно услышать от вас о тех проблемах, которые сегодня волнуют жителей", - обратился он к присутствующим.

Алексей Текслер рассказал, что сейчас работает над программой по улучшению жизни в регионе и обозначил основные направления. Основная задача – это наведение порядка в городе, дорожное строительство, благоустройство и решение транспортных вопросов. Еще одно направление – социальная политика.

"Мной принято решение о снижение транспортного налога на 30%. У нас транспортный налог высокий, а дороги сами знаете какие", - подчеркнул он.

Руководитель области отметил, что власть должна стать открытой.

"Общение с людьми — это не просто требование сегодняшнего времени, это необходимо для того, чтобы принимать правильные решения, направленные на улучшение жизни людей, и это основная задача. Власть должна развернуться к человеку, во главе угла человек и его проблемы", - добавил он.

Также глава региона сообщил, что на площадке ЧМК могут появиться новые экологичные производства.

"Мы с вашим руководством этот вопрос обсуждали. На площадке ЧМК можно развивать новые экологичные производства, которые позволили бы комбинату наращивать объемы и создавать новые рабочие места. Такая задача стоит и применительно к комбинату, и применительно для всей области. Это абсолютно правильная задача. Приборостроение, машиностроение, развитие сельского хозяйства — это те высокотехнологичные производства, которые сегодня нам необходимы", – считает он.

Алексей Текслер, ЧМК, встреча с работниками,(2019)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Работники пожаловались главе региона на аварийные маршрутки, незаконную рекламу и очереди в поликлиниках, спрашивали о ремонте дорог, строительстве велосипедных дорожек, благоустройстве дворов и общественных пространств. Отдельно затронули тему закрытия досуговых объектов. В 2015 году в районе закрылся последний кинотеатр "Россия", который сейчас переделали под конфискат.

"‎Россия" - это магазин одежды? Серьезно? Это непорядок… К началу сентября в "Импульсе" появится современное оборудование для проката фильмов. И будет современный зал. По поводу кинотеатра "Россия" нужно отдельно разбираться", - подчеркнул он, добавив, что количество досуговых объектов в городе должно увеличиваться.

Также сотрудников предприятия интересовало, будет ли проведена очистка реки Миасс и построена набережная после решения о переносе саммитов.

"Мы набережную обязательно сделаем, не потому, что здесь была запланирована встреча глав государств. Мы построим набережную между Юностью и Краеведческим музеем и сделаем набережную от филармонии до общественно-делового центра. Для города это будет очень удобным и интересным общественным пространством. Начнем в этом году и закончим в следующем. А саммиты у нас будут, около 30 мероприятий. У нас будет большое количество различных форумов, культурные мероприятия, спортивные игры БРИКС", - сообщил глава региона.

Также он рассказал, что конгресс-холл на берегу реки Миасс обязательно будет достроен, но на средства частного инвестора. В настоящий момент региональные власти активно занимаются его поиском.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Алексей Текслер посетил Металлургический район и встретился с работниками ЧМК

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Алексей Текслер, ЧМК, экология, ШОС, кинотеатр Россия, бассейн Строитель,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети