Зауральские лесники, которые бесплатно тушили пожары, уже почти год не получают зарплату

Работники ОАО "Мокроусовский лесхоз" (якобы учредителем выступает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области) уже почти год не получают свою законную зарплату. Каждому из 20 работников предприятие должно почти по 80 тыс. руб., обращения в различные инстанции не помогли.

Как рассказал Накануне.RU один из лесников Михаил, зарплату людям перестали платить в ноябре прошлого года. Здесь стоит отметить, что месячная зарплата лесника составляет около 12 тыс. руб.

"Мы обращались и в трудовую инспекцию, и в прокуратуру. Пока никаких внятных ответов мы не получили. Когда в мае были пожары в Курганской области, нас же первых к тушению привлекли, да мы и сами тушили, потому что мы на этой земле живем, тут наши дома, семьи наши. Но нам и за это время работы не заплатили, понимаете?" - отметил Михаил.

Оказалось, что такая плачевная ситуация в "Мокроусовском лесхозе" попала весной этого года в поле зрения силовиков. Как тогда сообщали в СУ СК России по Курганской области, по факту невыплаты заработных плат возбуждено уголовное дело, также был наложен арест на имущество фигурантов дела.

"В числе пострадавших - пять человек. Предприятие ОАО "Мокроусовский лесхоз" не платило пострадавшим зарплату свыше двух месяцев. Долг составлял 130 тыс. руб.", - сообщали в марте Накануне.RU в СУ СК России по региону.

В июле этого года в правительстве Курганской области генеральный директор "Мокроусовского лесхоза" Марк Аксельрод пообещал чиновникам, что за июль выплатит все оставшиеся долги. Однако своего обещания не сдержал.

"Он тогда говорил, что все долги будут выплачены. Сегодня 2 августа. Где наша зарплата? Нет нашей зарплаты", - отметил лесник Михаил.

Он добавил, что на сегодняшний день общий долг предприятия перед сотрудниками составляет около 3 млн руб.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья Накануне.RU сообщили, что ситуация держится на контроле властей.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс заявлял, что тушить пожары экономически невыгодно. После чего жители Красноярска вышли на акцию протеста, потребовать его отставки собрались 2 тыс. человек. Судя по ситуации в Мокроусовском лесхозе, власти Курганской области, вероятно, применяют аналогичный подход к "экономии" на борьбе с огнем.