Зауральские лесники, которые бесплатно тушили пожары, уже почти год не получают зарплату

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Курганская область
лес (2018) | Фото:Накануне.RU

Зауральские лесники, которые бесплатно тушили пожары, уже почти год не получают зарплату

Работники ОАО "Мокроусовский лесхоз" (якобы учредителем выступает департамент имущественных и земельных отношений Курганской области) уже почти год не получают свою законную зарплату. Каждому из 20 работников предприятие должно почти по 80 тыс. руб., обращения в различные инстанции не помогли.

Как рассказал Накануне.RU один из лесников Михаил, зарплату людям перестали платить в ноябре прошлого года. Здесь стоит отметить, что месячная зарплата лесника составляет около 12 тыс. руб.

"Мы обращались и в трудовую инспекцию, и в прокуратуру. Пока никаких внятных ответов мы не получили. Когда в мае были пожары в Курганской области, нас же первых к тушению привлекли, да мы и сами тушили, потому что мы на этой земле живем, тут наши дома, семьи наши. Но нам и за это время работы не заплатили, понимаете?" - отметил Михаил.

Оказалось, что такая плачевная ситуация в "Мокроусовском лесхозе" попала весной этого года в поле зрения силовиков. Как тогда сообщали в СУ СК России по Курганской области, по факту невыплаты заработных плат возбуждено уголовное дело, также был наложен арест на имущество фигурантов дела.

"В числе пострадавших - пять человек. Предприятие ОАО "Мокроусовский лесхоз" не платило пострадавшим зарплату свыше двух месяцев. Долг составлял 130 тыс. руб.", - сообщали в марте Накануне.RU в СУ СК России по региону.

В июле этого года в правительстве Курганской области генеральный директор "Мокроусовского лесхоза" Марк Аксельрод пообещал чиновникам, что за июль выплатит все оставшиеся долги. Однако своего обещания не сдержал.

"Он тогда говорил, что все долги будут выплачены. Сегодня 2 августа. Где наша зарплата? Нет нашей зарплаты", - отметил лесник Михаил.

Он добавил, что на сегодняшний день общий долг предприятия перед сотрудниками составляет около 3 млн руб.

В департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Зауралья Накануне.RU сообщили, что ситуация держится на контроле властей.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс заявлял, что тушить пожары экономически невыгодно. После чего жители Красноярска вышли на акцию протеста, потребовать его отставки собрались 2 тыс. человек. Судя по ситуации в Мокроусовском лесхозе, власти Курганской области, вероятно, применяют аналогичный подход к "экономии" на борьбе с огнем.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Зауральские лесники, которые бесплатно тушили пожары, уже почти год не получают зарплату

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: лесхоз, Мокроусово, зарплаты, долги, Зауралье, лесники



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети