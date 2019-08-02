24 Августа 2020
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Экономика В России
Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

"Аэрофлот" закончил первое полугодие с убытком в 14 млрд рублей

ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" опубликовало финансовый отчет за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

Так, чистая прибыль компании по РСБУ за второй квартал выросла на 74% относительно аналогичного периода прошлого года – до 2,7 млрд руб. При этом первое полугодие перевозчик заканчивает с чистым убытком в 14,1 млрд руб. – это почти в два раза больше убытка за первые шесть месяцев 2018 года.

Выручка во втором квартале выросла на 11%, до 138,8 млрд руб., за шесть месяцев - на 15,4%, до 252,9 млрд руб. Динамика выручки обусловлена ростом производственных показателей компании и динамикой курсов основных валют, отмечает "Аэрофлот": в первом полугодии пассажирооборот увеличился на 8,7%, пассажиропоток - на 9,7%; евро укрепился против рубля на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, доллар - на 10,1%, передает "Интерфакс".

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"Аэрофлот" закончил первое полугодие с убытком в 14 млрд рублей

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Теги: аэрофлот, прибыль, убыток, финансовая отчетность



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