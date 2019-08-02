24 Августа 2020
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Наука и техника В России
ГЛОНАСС, спутник (2015) | Фото: sott.net

Вышел из строя самый старый спутник системы ГЛОНАСС

На орбите из-за неисправности вывели из работы самый старый спутник системы ГЛОНАСС. Об этом сообщается на сайте Информационно-аналитического центра и Системы дифференциальной коррекции и мониторинга ГЛОНАСС

Неисправность зафиксировали 1 августа. Аппарат временно выведен на техническое обслуживание.

Спутник был запущен на орбиту в декабре 2006 года и введен в эксплуатацию в апреле 2007 года.

Напомним, в прошлом году в течение нескольких дней два космических аппарата российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС вышли из строя.

Отмечалось, что на орбите продолжали действовать 22 спутника ГЛОНАСС-М. Для покрытия всего мира необходимо 24 работающих космических аппарата, таким образом, после потери сигнала с двух спутников система не работала. Территорию России охватывает сигнал 18 спутников, поэтому в РФ сбоев не произошло.

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Вышел из строя самый старый спутник системы ГЛОНАСС

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Теги: спутник, глонасс



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