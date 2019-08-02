Проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожал до 21 рубля за поездку

Проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила новые предельные тарифы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, теперь стоимость одной поездки в автомобильном транспорте составит 21 рубль. Изменения вступят в силу после официального опубликования данного решения на областном портале правовой информации.

Как пояснили в экономическом управлении мэрии, точная дата повышения стоимости проезда пока не установлена, а брать оплату по новым расценкам до вступления постановления в силу незаконно. Обо всех подобных случаях тагильчан просят сообщать по телефонам 8 (3435) 48-41-54 и 48-54-04.

В администрации добавили, что последний раз цена за проезд в тагильских автобусах и маршрутных такси повышалась в декабре 2017 года.