24 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Администрация города Нижний Тагил (2017) | Фото: Накануне.RU

Проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожал до 21 рубля за поездку

Проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожает. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области утвердила новые предельные тарифы.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, теперь стоимость одной поездки в автомобильном транспорте составит 21 рубль. Изменения вступят в силу после официального опубликования данного решения на областном портале правовой информации.

Как пояснили в экономическом управлении мэрии, точная дата повышения стоимости проезда пока не установлена, а брать оплату по новым расценкам до вступления постановления в силу незаконно. Обо всех подобных случаях тагильчан просят сообщать по телефонам 8 (3435) 48-41-54 и 48-54-04.

В администрации добавили, что последний раз цена за проезд в тагильских автобусах и маршрутных такси повышалась в декабре 2017 года.

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Проезд в общественном транспорте Нижнего Тагила подорожал до 21 рубля за поездку

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Теги: проезд, повышение, цена, Нижний Тагил



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