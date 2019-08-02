24 Августа 2020
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Новый глава администрации Трампа Райнс Прибиус (слева) и патриарх Константинопольский Варфоломей (в центре) (2016) | Фото:

Фанар и Вашингтон решили уничтожить киевский "патриархат"

Фанар согласился с тем, чтобы "викариат" киевского "патриархата" в США и Канаде вошел в состав опекаемой Фанаром "единой церкви" украинских раскольников. Об этом на Facebook-cтранице "викариата" написал брат экс-министра финансов Украины Натальи Яресько Джон Яресько.
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Официальная встреча представителей Экуменического патриархата, "единой церкви" и "викариата" состоялась 30 июля в Ньюарке (штат Нью-Джерси, США). На ней обсуждался вывод структуры из подчинения "патриархату" Михаила Денисенко-Филарета и переподчинения "единой церкви" раскольников под началом Сергея Думенко-Епифания. Сообщается, что представитель Фанара митрополит Галльский Эммануил не возражал. Вероятно, договоренность об этом была принята заранее и только скреплена при личной встрече.

Смысл принятого решения раскрывается в свете борьбы за установление монополии на Украине одной раскольнической структуры - "единой церкви", или "ПЦУ". Напомним, в томосе лидера Фанара патриарха Варфоломея сказано, что все заграничные приходы раскольников должны перейти в подчинение Фанара. Однако неоднократно сообщалось о том, что многие из них хотят остаться в подчинении у Киева, т.е. у Денисенко-Филарета. В этом обнаружилось преимущество "украинского" Денисенко перед "стамбульским" Думенко. А также дало Денисенко основания утверждать, что "ПЦУ" несамостоятельна и полностью подчинена Фанару.

Чтобы выбить у Денисенко эти козыри, Варфоломей решил даже пойти на нарушение своего же томоса - оставить заграничные приходы раскольников за Киевом. Но поскольку с точки зрения Фанара единственной церковной структурой на Украине является "ПЦУ", то заграничные приходы в США и Канаде решено просто забрать у Денисенко и передать Думенко. То есть киевский "патриархат" "обрубают" извне.

Напомним, Киев хочет вообще ликвидировать киевский "патриархат" юридически, т.е. отобрать у него все имущество внутри Украины. С учетом принятого по "викариату" на встрече в США решения очевидно, что уничтожение "патриархата" Денисенко является совместным решением США и Фанара. И ради этого Варфоломей не постеснялся нарушить свой же томос.

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Фанар и Вашингтон решили уничтожить киевский "патриархат"

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Теги: Украина, церковь, раскол, Фанар, США



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