Медведеву продемонстрировали "новую технику" для тушения пожаров - это УАЗы-"горбушки"

В Сети обсуждают сюжет "Первого канала", в котором премьер-министр Дмитрий Медведев в Чите осматривает технику для тушения пожаров.

При этом в сюжете отмечается, что это "новая пожарная техника", которая усилила группировку в регионе.

Судя по кадрам, Медведеву продемонстрировали УАЗы, в народе именуемые "горбушками" и "буханками", и пожарные машины.

"Горбушки, это новая техника в сверхдержаве, которая грозит всему миру ракетами из мультиков", - отмечает паблик "Другое мнение" в соцсети "Вк".

"Технологический прорыв... с показухой и распилом бюджета", - комментирует сюжет экономист Владислав Жуковский.