24 Августа 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Utair ЮТэйр самолет (2017) | Фото: utair.ru

В Югре бизнесмен через суд запретил реструктуризацию облигаций "дочки" "ЮТэйра"

Арбитраж ХМАО запретил владельцам облигаций "дочки" "ЮТэйра", компании "Финанс – авиа", реструктуризировать их. Общая стоимость бумаг - 13,3 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU.
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Напомним, 15 июля состоялись общие собрания владельцев облигации "дочки" перевозчика, компании "Финанс-Авиа". Они поддержали реструктуризацию облигаций серий 01 и 02 номинальной стоимостью 4,1 и 9,2 млрд руб. соответственно. Условия реструктуризации облигаций основаны на финансовой модели авиакомпании и учитывают возможности авиакомпании по обслуживанию долгов в условиях роста стоимости топлива, дефицита пилотов на рынке, высокой долговой нагрузки и избыточных провозных ёмкостей в российской авиаотрасли. Генеральный директор "ЮТэйра" Андрей Мартиросов заявил по итогам заседания, что поддержка реструктуризации держателями облигаций - "важный шаг на пути к восстановлению финансовой устойчивости авиакомпании", который "способствует дальнейшим эффективным переговорам со всеми кредиторами".

Однако уже 23 июля в югорский Арбитраж поступил иск предпринимателя Альберта Ерицяна. Согласно картотеке дела, он потребовал запретить исполнять решения по облигациям, принятые 15 июля. Документ принят к производству, начались заседания. 30 июля суд удовлетворил заявление истца, потребовавшего принять по иску обеспечительные меры, и запретил претворять в жизнь то, о чём владельцы облигаций договорились 15 июля. Следующее заседание начнётся в 11.00 9 сентября.

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В Югре бизнесмен через суд запретил реструктуризацию облигаций "дочки" "ЮТэйра"

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Теги: Финанс-авиа, ЮТэйр, облигации, реструктуризация, Альберт Ерицян



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