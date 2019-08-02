ТМК увеличила объём отгрузки трубной продукции в российском дивизионе

Трубная Металлургическая Компания (ТMK) объявила операционные результаты за второй квартал и первое полугодие 2019 года.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, общий объем отгрузки труб во втором квартале этого года увеличился на 6% по сравнению с первым кварталом. Связано это с ростом отгрузки сварных труб (на 17% по сравнению с первым кварталом) за счёт увеличения отгрузки труб большого диаметра в Российском дивизионе (на 54% по сравнению с первым кварталом), а также увеличения отгрузки сварных труб промышленного назначения в связи со стартом сезона строительных работ в РФ.

За первое полугодие 2019 года общий объём отгрузки труб снизился на 3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1 млн 989 тыс. тонн. Причина в сокращении объёма отгрузки бесшовных и сварных труб (на 3% и 4% соответственно). При этом объём отгрузки труб OCTG составил 948 тыс. тонн, практически не изменившись по сравнению с первым полугодием прошлого года. Объём отгрузки бесшовных труб OCTG в Российском дивизионе вырос на 9%.

"На результаты за первое полугодие 2019 года оказало влияние продолжающееся замедление активности на североамериканском рынке. Однако, мы добились значительного роста отгрузок в Российском дивизионе за счёт высокого уровня спроса со стороны компаний нефтегазового сектора на трубы OCTG - основную продукцию ТМК", - отметил генеральный директор ТМК Игорь Корытько.

Напомним, что в июне 2019 года ТМК и "НОВАТЭК" заключили cоглашение о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве по поставкам премиальных обсадных и насосно-компрессорных труб сроком действия до конца 2023 года.