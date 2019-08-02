24 Августа 2020
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Общество За рубежом
Брюс Дженнер (2015) | Фото:E!

69-летний отчим-транссексуал Ким Кардашьян хочет впервые стать матерью

69-летний олимпийский чемпион, транссексуал Брюс Дженнер (который после операции по смене пола носит имя Кэйтлин) собирается стать отцом в седьмой раз.
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Якобы, Дженнер хочет побывать в роли матери (в роли отца бывший спортсмен был шесть раз, отчима – три раза, в роли мужа – три раза). Пикантности ситуации придает тот факт, что его нынешняя подруга – 23-летняя Софи Хатчинс – ребенка выносить не сможет, так как и сама является транссексуалом. В итоге было решено искать суррогатную мать. Далеко за советом ходить не пришлось: падчерице Брюса – Ким Кардашьян – двух младших детей выносила тоже суррогатная мать, так что она настоящий профи в этом вопросе, сообщает журнал Closer.

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69-летний отчим-транссексуал Ким Кардашьян хочет впервые стать матерью

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Теги: брюс дженнер, ким кардашьян, транссексуал, суррогатная мать



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