Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на выходные

На Среднем Урале продлено действие штормового предупреждения.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в субботу, 3 августа, в Свердловской области вновь ожидаются очень сильные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели призывают свердловчан ни в коем случае не пренебрегать мерами безопасности. Обо всех происшествиях следует немедленно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 или на единый номер вызова экстренных служб – 112.

Напомним, штормовое предупреждение из-за непогоды в регионе было объявлено 31 июля.