24 Августа 2020
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Общество Свердловская область
Затопление улиц в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на выходные

На Среднем Урале продлено действие штормового предупреждения.

Как сообщили Накануне.RU в региональном ГУ МЧС, в субботу, 3 августа, в Свердловской области вновь ожидаются очень сильные дожди и порывы ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели призывают свердловчан ни в коем случае не пренебрегать мерами безопасности. Обо всех происшествиях следует немедленно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России – 101 или на единый номер вызова экстренных служб – 112.

Напомним, штормовое предупреждение из-за непогоды в регионе было объявлено 31 июля.

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Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили на выходные

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Теги: штормовое предупреждение, МЧС, дожди



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Развитие сюжета:

Ранее 05.08.2019 12:10 Мск На Среднем Урале вновь объявлено штормовое предупреждение из-за гроз и ветра

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Ранее 31.07.2019 13:18 Мск Грозы, ливни, град: в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

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