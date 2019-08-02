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Политика В России
коллаж, Трамп, ракеты, РСМД (2018) | Фото: Накануне.RU

МИД РФ объявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено 2 августа по инициативе американской стороны.

Об этом говорится в официальном сообщении МИД РФ, размещенном на официальном интернет-портале правовой информации.

Напомним, 2 февраля Вашингтон объявил о выходе из ДРСМД, поставив при этом условие РФ - уничтожить ракеты 9М729. В ответ на односторонние действия США 4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении Договора.

В итоге за полгода компромисса достичь не удалось, за выход из договора о РСМД депутаты Госдумы проголосовали почти единогласно - при одном воздержавшемся.

В США тем временем начали производить компоненты оружия, запрещенного Договором о ракетах средней и меньшей дальности. Уже в текущем году ожидаются испытания двух типов ракет. Баллистические ракеты средней дальности могут быть развернуты на острове Гуам, и таким образом представлять угрозу не только для России, но и для КНР.

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МИД РФ объявил о прекращении действия Договора о РСМД по инициативе США

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Теги: МИД РФ, США, ДРСМД



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