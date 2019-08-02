24 Августа 2020
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Общество За рубежом
Анджелина Джоли (2015) | Фото:Kate Garner/Zebra One Gallery

Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли решила переехать жить к отцу

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло – их первый общий ребенок – собирается переехать от матери к отцу.
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Уже почти три года все дети пары живут с Анджелиной – она забрала их себе после расставания. Только в текущем году Джоли и Питт официально развелись (хотя все равно продолжают делить имущество и право опеки над детьми), все это время Анджелина пытается добиться единоличного права опеки, выставляя Питта нерадивым отцом, алкоголиком (это он и сам признал, но вроде как уже вылечился) и асоциальным типом. И вот удар, как говорится, ниже пояса: издание NW со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщил: Шайло хочет переехать жить к отцу.

"Она не спрашивала маму, может ли она переехать к папе, - рассказывает инсайдер. – Она просто поставила Анджелину перед фактом". Этот же источник говорит, что Джоли сначала дар речи потеряла, а теперь пытается делать вид, что это "подростковая драма" и капризы дочери.

Судя по всему, проблемой для Шайло является постоянная нервная обстановка, царящая в доме ее матери. По слухам, Брэд был очень счастлив, когда узнал о решении старшей дочери.

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Старшая дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли решила переехать жить к отцу

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Теги: шайло джоли-питт, развод, анджелина джоли, брэд питт



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