На Ямале на строительном участке одной из компаний произошёл взрыв газа, есть пострадавшие

На территории строительного участка компании "Ленгазспецстрой" из-за взрыва газа пострадали рабочие, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления СКР.

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Утром 1 июля на территории строительного участка "Ленгазспецстроя" во время предмонтажной подготовки канализационной насосной станции производственно-дождевых сточных вод произошло возгорание газо-воздушной смеси. Два сотрудника компании получили термические ожоги, травмы медики посчитали тяжёлыми.

По версии следствия, это произошло из-за нарушения технологии и процесса использования баллона с пропаном. По результатам процессуальной проверки возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.