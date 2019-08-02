24 Августа 2020
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Сергей Даниленко (2019) | Фото: youtube.com

Первый пошел! В Севастополе стартует неделя судебных разбирательств между партиями и горизбиркомом

В воскресенье, 4 августа, состоится заседание Севастопольского городского суда, предмет иска от регионального отделения партии "Родина" - обжалование решения функционеров избирательной комиссии о не допуске к участию в выборах (отказ в регистрации партсписка), сообщает севастопольский портал "Выбор 2019".

Представители "Родины", как уточняется, требуют в суде признать незаконным и отменить постановление Севизбиркома, которым ранее оформление подписных листов списка партии было признано неправильным. "Родинцы" также просят суд предоставить разумный срок для внесения необходимых исправлений в подписные листы, после чего зарегистрировать партсписок на выборах второго созыва депутатов Законодательного собрания города.

Скорее всего, по пути "Родины" пойдут и представители четырех других непарламентских партий в Севастополе, которым также было отказано в регистрации по формальным признакам.

Ранее мы рассказывали о тотальной "зачистке" политического поля в Севастополе со стороны должностных лиц городской избирательной комиссии.

Председатель Севизбиркома Сергей Даниленко объяснял претензии партийцев и кандидатов к работе возглавляемой им комиссии тем, что, мол, участники выборов фактически впервые столкнулись сейчас с жесткими нормами и правилами российского законодательства.

Очевидно, что вердикт севастопольского суда, который последует в отношении "Родины", станет как бы эталонным для всех остальных участников выборной кампании, которых не допустили до выборов. Представители "Партии Дела" накануне обратились к председателю Центризбиркома Элле Памфиловой с просьбой объективно разобраться в ситуации, насколько известно, также намерены обжаловать в суде незаконное, по их мнению, решение горизбиркома.

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Первый пошел! В Севастополе стартует неделя судебных разбирательств между партиями и горизбиркомом

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Теги: Севгоризбирком, Сергей Даниленко, Родина, Партия дела, ЦИК, Элла Памфилова



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Развитие сюжета:

Ранее 07.08.2019 10:47 Мск Без "Родины": в Севастополе суд принял решение в отказе партии от участия в выборах
Ранее 05.08.2019 08:21 Мск Иск севастопольской "Родины" отложили, требуется "оценка корректности подписей"

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Ранее 01.08.2019 13:36 Мск "Партия Дела" ждет "объективности" от Памфиловой на выборах в Севастополе

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