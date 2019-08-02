24 Августа 2020
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Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

США давят на Зеленского, требуя уволить главу офиса президента

Отставка главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Богдана, о которой сообщало Накануне.RU, на данный момент оказалась слухами. Однако за ней может стоять желание главной заинтересованной стороны убрать Богдана.
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Слухи об отставке Богдана появились еще 29 июля в Telegram-канале Shadow Anonymous. По этим данным, с которыми согласны источники изданий "Вести" и "Страна", назначением Богдана были недовольны в США, где считают, что это усиливает влияние олигарха Игоря Коломойского, у которого тот работал юристом. И будто бы из-за этого встреча Зеленского с президентом США Дональдом Трампом до сих пор так не состоялась.

Назначать Богдана Зеленскому не рекомендовал спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер. Примечательно, что уже через день после назначения Богдана, 22 мая, личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что не советует Зеленскому окружать себя людьми, связанными с криминальным олигархатом. Интересно также, что мэр Киева Виталий Кличко, который вошел с Богданом в открытый конфликт (Богдан требует уволить Кличко), побежал в США к Джулиани, и тот его поддержал.

Отметим, что в СМИ появился скан заявления Богдана об отставке, в котором написано, что он просит "уволить меня по собственному желанию с момента желания", что похоже на прощупывание или подготовку общественного мнения в форме шутки. Его якобы не устраивает критика со всех сторон, и он готов хоть сейчас покинуть свою должность. У Богдана также непростые отношения с главой МВД Арсеном Аваковым, которого тоже поддерживают американцы.

Богдан является давним партнером и другом детства Зеленского, который может предложить ему пост генпрокурора вместо кума Петра Порошенко Юрия Луценко или главы Высшего совета правосудия, пишут СМИ. На место же главы офиса президента США видят Ивана Баканова, нынешнего и.о. главы СБУ. Пока Богдан остается на своем посту, но похоже, что решение в США по его персоне Зеленскому будет трудно игнорировать.

Политолог Вадим Карасев считает, что Зеленский может и не поддаться давлению США, так как по факту глава офиса президента - второй человек в стране, и эта должность даже важнее премьера. А потому Зеленский будет его держать.

В любом случае ситуация с Богданом станет пробным камнем для Зеленского.

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США давят на Зеленского, требуя уволить главу офиса президента

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Андрей Богдан, США



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