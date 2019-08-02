24 Августа 2020
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Политика Свердловская область За рубежом
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбург покинул еще один генеральный консул

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул свой пост.

Как сообщили Накануне.RU в представительстве Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге, Кайль завершил свою работу в качестве генконсула. Он покидает уральскую столицу.

Штефан Кайль занимал эту должность с 2015 года. Новое место работы дипломата, а также его преемник не называются.

Как сообщало Накануне.RU, также совсем недавно свой пост покинула генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин.

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Екатеринбург покинул еще один генеральный консул

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Теги: Германия, генконсул, Екатеринбург



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Ранее 08.08.2019 10:07 Мск "Большой поклонник русской культуры и искусства". Стало известно имя нового генконсула Германии в Екатеринбурге

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