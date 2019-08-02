Екатеринбург покинул еще один генеральный консул

Генеральный консул Германии в Екатеринбурге Штефан Кайль покинул свой пост.

Как сообщили Накануне.RU в представительстве Министерства иностранных дел РФ в Екатеринбурге, Кайль завершил свою работу в качестве генконсула. Он покидает уральскую столицу.

Штефан Кайль занимал эту должность с 2015 года. Новое место работы дипломата, а также его преемник не называются.

Как сообщало Накануне.RU, также совсем недавно свой пост покинула генеральный консул Китая в Екатеринбурге Гэн Липин.