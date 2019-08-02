В Минкульте объяснили выделение дополнительных 200 миллионов на съемки фильма "Нюрнберг"

В Министерстве культуры России объяснили дополнительное выделение 200 млн руб. из резервного фонда на съемки фильма "Нюрнберг". Ранее такое распоряжение издал премьер-министр Дмитрий Медведев. На проект в 2016 году уже была выделена сумма в 45 млн руб., передает "Интерфакс".

Оказалось, что увеличить бюджет более чем в четыре раза пришлось из-за "изменения масштаба проекта и затрат на архивную работу, экспедиции и спецэффекты".

"Серьезная доработка сценария фильма, посвященного знаменитому процессу, на котором было предъявлено обвинение 21 нацисту в тягчайших преступлениях против человечества, привела к существенным изменениям масштаба проекта и его стоимости. В том числе из-за широкого привлечения иностранных актеров и съемок за рубежом", - сообщили в Минкульте.

В министерстве отметили, что производство фильма военно-исторической тематики требует значительных финансовых вложений. "Это связано, в том числе, с затратами на архивно-исследовательскую работу, существенными расходами при съемках в экспедициях, созданием исторических костюмов, масштабных декораций, использованием компьютерной графики и спецэффектов", - сообщили в министерстве.