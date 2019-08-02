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Общество Тюменская область
туман дорога (2007) | Фото: Накануне.ru

Моор после возмущения тюменцев остановил строительство развязки в одном из районов

Глава Тюменской области Александр Моор остановил строительство развязки в тюменском районе Комарово до окончания общественного обсуждения проекта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Он рассказал на своей странице в соцсети, что недавно прошло общественное обсуждение строительства дорожной развязки в районе.

"Так как это обязательная юридическая процедура, у неё был чёткий, определенный предмет – вопросы экологии. Встреча прошла очень активно, и люди обозначили целый ряд вопросов, выходящих за её формальный предмет, от особенностей конструкции развязки до схемы транспортного планирования всей южной части города. Считаю, что на все вопросы, поставленные жителями, должны быть даны ответы", - заявил губернатор.

Он полностью поддержал предложение инициативных жителей Комарово о создании рабочей группы.

"Поручил руководству главного управления строительства области, представителям администрации Тюмени войти в состав этой группы, и обязательно привлечь к её работе экспертов по всем возникающим темам. Поскольку по итогам работы группы могут возникнуть корректировки проекта, поручил остановить все подготовительные работы по строительству развязки", - отметил губернатор.

Напомним, местные жители выступили против появления магистрали. Основные претензии тюменцев – дорога пройдёт вплотную к их домом, то есть шум сначала от строительства, а потом – от постоянно проезжающих машин существенно усложнит их жизнь.

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Моор после возмущения тюменцев остановил строительство развязки в одном из районов

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Теги: Комарово, развязка, автотрасса, Александр Моор



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