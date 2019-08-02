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ФСБ (2017) | Фото:Накануне.RU

ФСБ предотвратила нападение боевиков на воинскую часть под Владимиром

ФСБ РФ пресекла деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть во Владимирской области.

Ячейкой руководил местный житель 1999 года рождения. Вместе с сообщниками он намеревался совершить нападение на воинскую часть, чтобы завладеть оружием и боеприпасами.

Возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности, передает "Интерфакс".

Ранее ФСБ раскрыла подробности задержания в Когалыме человека с "поясом смертника".

Преступник пойман утром 21 июля. При личном досмотре на нем нашли закрепленное на поясе устройство в виде ремня со свертком, обмотанным черной изолентой. Там же были пластичное вещество серого цвета и запал.

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ФСБ предотвратила нападение боевиков на воинскую часть под Владимиром

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Теги: фсб, воинская часть, боевики



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