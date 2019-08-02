Глава сургутского управления МВД навестил в больнице полицейского, раненого во время инцидента на Пушкина

Главный полицейский Сургута Руслан Кондрашов навестил своего коллегу Александра Царегородцева, который пострадал во время нападения, стоившего жизни другому полицейскому, Ильмиру Ханову, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городского управления МВД.

Напомним, около 22.40 1 августа во двор жилого дома по улице Пушкина в Сургуте из-за нетрезвого гражданина вызвали полицию. Прибыв на место, сотрудники полиции попытались задержать сургутянина за появление в общественном месте в пьяном виде, однако он напал на стражей порядка. 25-летний сержант Ильмир Ханов погиб на месте, его коллега, 27-летний младший лейтенант Александр Царегородцев, несмотря на раны, смог убить нападавшего. Сейчас пострадавший силовик - в больнице, его жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Проверяется версия о том, что нападавший был сотрудником МЧС. Позже в сети появилось видео с местра трагедии.

Кондрашов поинтересовался ходом лечения подчинённого, состоянием его здоровья, и пожелал скорейшего выздоровления. Также начальник морально поддержал полицейского и поблагодарил за службу.

"Вы ценой своей жизни и здоровья предотвратили возможное совершение преступления в отношении сургутян. Мы всем личным составом Управления скорбим и выражаем слова соболезнования родным и близким Ильмира", - сказал глава управления.