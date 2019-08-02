Немецкая газета рассказала о памятнике Сталину, найденном в пруду в Кусе

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала о памятнике Сталину, который в прошлом году был поднят со дна пруда в Кусе. Стало известно, как монумент выглядит сейчас.

"С тех пор, как в Кусе была обнаружена старая статуя Сталина в пруду, она расколола город. Должен ли он быть восстановлен на прежнем месте, как того требует коммунистический активист Станислав Стафеев? Или ей лучше пойти в музей?", - пишет издание.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кусе 4 августа прошлого года со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника Сталину. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.

Общественникам удалось найти практически все фрагменты монумента, кроме правой руки. Ее будут восстанавливать. После реставрации активисты планируют установить памятник высотой порядка 2,5 метров в городе.