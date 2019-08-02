На Среднем Урале жилой дом после капитального ремонта стал расходиться на части

На Среднем Урале возбуждено уголовное дело о выполнении работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, не отвечающих требованиям безопасности. После них строение в прямом смысле стало расходиться на части.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, к следователям обратились жители дома №41 по улице Степана Разина в городе Полевской. По их обращению была проведена проверка.

В итоге было установлено, что в ходе капремонта дома сделаны работы по усилению фундамента, но произошло его замачивание сильными осадками и это стало причиной усадки. По фасаду здания пошли сквозные вертикальные трещины, которые оказались и в квартирах.

Как полагает следствие, при выполнении капитального ремонта не были соблюдены правила безопасности ведения таких работ, в результате чего создалась угроза причинения вреда жизни и здоровью людей и сделало невозможным их дальнейшее проживание в своих квартирах.

Возбуждено уголовное дело. Сейчас проводится расследование.