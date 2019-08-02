Ученые: Леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться через сто лет

Ученые заявили, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет.

Об этом говорится в пресс-релизе Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения РАН.

Так, на севере Сибири (Якутия, Эвенкия) сосне или лиственнице, чтобы вырасти во взрослое дерево, как правило, требуется не менее 100 лет, уточняют специалисты. А на юге Сибири оно может вырасти во взрослое растение и через 60-70 лет.

"Соответственно, для восстановления лесов северной тайги может не хватить и целого века", - говорится в заявлении ученых.

Также в КНЦ прокомментировали заявления чиновников о том, что тушить пожары экономически нецелесообразно, поскольку стоимость работ будет выше ущерба, нанесенного природе.

"Те, кто говорят, что зоны контроля - "очень отдаленные районы, где и дорог нет, и людей нет", лицемерят, - подчеркивают ученые. - По факту с этих территорий люди получают прибыль - там заготавливается древесина, оттуда идет пушнина, оттуда начали качать нефть. Но когда надо позаботиться об этих лесах, то ни у региона, ни в целом у государства на это нет средств".

Напомним, ранее в Госдуме потребовали срочно отменить разрешающий не тушить природные пожары приказ Минприроды. Депутат Владимир Поздняков назвал его "вредительским". Инициатива, отменяющая норму о возможности не тушить пожары, внесена в парламент.