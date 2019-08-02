Назначено первое заседание по делу о страшной аварии на Фурманова в Екатеринбурге

Первое заседание суда по уголовному делу жителя Екатеринбурга Владимира Пузырёва, обвиняемого в страшной аварии на улице Фурманова, состоится 9 августа. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Напомним, ДТП произошло 14 ноября прошлого года: водитель Honda CR-V выехал на тротуар, где сбил трёх пешеходов - 29-летнюю женщину с коляской, в которой сидел двухлетний ребенок, и мужчину. Пострадавшие получили тяжелые травмы. Водитель был арестован. Позже выяснилось, что он ездил по поддельному удостоверению.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Пузырёву вменяется пункт "б" части 3 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении двух и более лиц), пункт "а" части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство с применением предметов, используемых в качестве оружия) и часть 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Санкция части 3 статьи 111 предусматривает до 12 лет лишения свободы, санкция части 1 статьи 213 - до пяти лет колонии, а санкция части 3 статьи 327 - исправительные работы на срок до двух лет.