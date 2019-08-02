Социологи: россияне поддержали разгон незаконного митинга в Москве

Социологи выяснили отношение москвичей и жителей других регионов страны к разгону несанкционированного митинга в столице 27 июля.

Напомним, по факту событий 27 июля возбуждено дело об организации массовых беспорядков. По нему уже прошли обыски. Ранее сообщалось, что организаторы незаконного митинга использовали москвичей в качестве "живого щита" против Росгвардии.

Опрос проводили специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Главный вопрос звучал так: "27 июля в Москве состоялась несанкционированная акция протеста. Вы согласны или не согласны с мнением, что в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры?".

В результате полностью согласились с действиями властей 61% жителей столицы и 69% остальной России. Обратную позицию заняли 26% и 23% опрошенных, затруднились ответить 13% и 8%, пишет Infox.ru.

Между тем, власти Москвы согласовали митинг оппозиции на проспекте Сахарова на 10 августа.