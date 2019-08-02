"Это не паранойя": В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Наука и техника В России
сотовый телефон фотокамера (2012) | Фото: Накануне.ru

"Это не паранойя": В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Специалисты Роскачества рекомендуют заклеивать камеру и микрофон своего компьютера при помощи скотча, изоленты или специальной шторки, чтобы защититься от киберпреступников.

Это уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены", заявил Илья Лоевский, заместитель руководителя ведомства.

Специалисты поясняют, что, оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион способна не только копировать документы и читать сообщения, но и активировать микрофон или камеру на устройстве, и таким образом, подслушивать разговоры.

Так работает шпионская программа Pegasus, она атаковала Android и iOS через уязвимость в старых версиях мессенджера WhatsApp.

Также важно ограничивать доступ приложений в смартфоне к диктофону или камере.

Ранее разработчики WhatsApp обнаружили, что хакеры устанавливали на телефоны пользователей шпионские программы при помощи звонков через приложение.

Уязвимости были подвержены как смартфоны с Android, так и iOS. Для установки вредоносного программного обеспечения пользователям даже не нужно было отвечать на звонки.

Компания заявляет, что уязвимость была закрыта в последних обновлениях WhatsApp.

Роскачество, напомним, недавно озаботилось высоким уровнем телефонного мошенничества в стране. И составила инструкцию, которая помогает "раскусить" потенциальных преступников, пытающихся выманить у абонента деньги.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Это не паранойя": В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: роскачество, камера, микрофон, ноутбук



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС



Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети