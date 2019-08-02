"Это не паранойя": В Роскачестве призвали россиян заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Специалисты Роскачества рекомендуют заклеивать камеру и микрофон своего компьютера при помощи скотча, изоленты или специальной шторки, чтобы защититься от киберпреступников.

Это уже не паранойя, а одно из правил "цифровой гигиены", заявил Илья Лоевский, заместитель руководителя ведомства.

Специалисты поясняют, что, оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион способна не только копировать документы и читать сообщения, но и активировать микрофон или камеру на устройстве, и таким образом, подслушивать разговоры.

Так работает шпионская программа Pegasus, она атаковала Android и iOS через уязвимость в старых версиях мессенджера WhatsApp.

Также важно ограничивать доступ приложений в смартфоне к диктофону или камере.

Ранее разработчики WhatsApp обнаружили, что хакеры устанавливали на телефоны пользователей шпионские программы при помощи звонков через приложение.

Уязвимости были подвержены как смартфоны с Android, так и iOS. Для установки вредоносного программного обеспечения пользователям даже не нужно было отвечать на звонки.

Компания заявляет, что уязвимость была закрыта в последних обновлениях WhatsApp.

Роскачество, напомним, недавно озаботилось высоким уровнем телефонного мошенничества в стране. И составила инструкцию, которая помогает "раскусить" потенциальных преступников, пытающихся выманить у абонента деньги.