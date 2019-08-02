Жительница Екатеринбурга засудила издательство комиксов за нарушение авторских прав

24 Августа 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Лукашенко поручил закрыть "бастующие" предприятия

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

Жительница Екатеринбурга засудила издательство комиксов за нарушение авторских прав

В Екатеринбурге суд взыскал с издательства "Фабрика комиксов" 200 тыс. руб. за нарушение авторского права. Деньги получит дочь автора.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, женщине, как наследнице, принадлежат исключительные права на произведения ее отца. Еще в 2011 году к ней обратился мужчина по поводу издания мемуаров родственника. Екатеринбурженка направила в адрес издательства "Фабрика комиксов" материалы о своем отце, а также поставила вопрос о заключении лицензионного договора. Однако просьба оформить ее авторство на книгу была игнорирована, а направленный в ответ образец договора содержал условия о передаче прав на издание книги самому издательству.

С этим женщина категорически не согласилась и запретила издавать книгу, но в декабре 2015 года ей стало известно, что мемуары отца "Полное и окончательное безобразие" опубликованы издательством "Кабинетный ученый" (ООО "Фабрика комиксов") без ее фактического согласия. Дочь автора пошла в суд.

суд(2016)|Фото:Накануне.RU

В иске о защите авторских прав она требовала взыскать с ответчиков компенсацию за нарушение исключительного права в размере 5 млн руб. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга эти требования удовлетворил частично, снизив размер компенсации до 200 тыс. руб. В остальной части иска было отказано.

Обе стороны обжаловали решение в Свердловском областном суде, однако тот оставил вердикт районного суда без изменений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Жительница Екатеринбурга засудила издательство комиксов за нарушение авторских прав

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: комиксы, издательство, суд, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети