Жительница Екатеринбурга засудила издательство комиксов за нарушение авторских прав

В Екатеринбурге суд взыскал с издательства "Фабрика комиксов" 200 тыс. руб. за нарушение авторского права. Деньги получит дочь автора.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, женщине, как наследнице, принадлежат исключительные права на произведения ее отца. Еще в 2011 году к ней обратился мужчина по поводу издания мемуаров родственника. Екатеринбурженка направила в адрес издательства "Фабрика комиксов" материалы о своем отце, а также поставила вопрос о заключении лицензионного договора. Однако просьба оформить ее авторство на книгу была игнорирована, а направленный в ответ образец договора содержал условия о передаче прав на издание книги самому издательству.

С этим женщина категорически не согласилась и запретила издавать книгу, но в декабре 2015 года ей стало известно, что мемуары отца "Полное и окончательное безобразие" опубликованы издательством "Кабинетный ученый" (ООО "Фабрика комиксов") без ее фактического согласия. Дочь автора пошла в суд.

В иске о защите авторских прав она требовала взыскать с ответчиков компенсацию за нарушение исключительного права в размере 5 млн руб. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга эти требования удовлетворил частично, снизив размер компенсации до 200 тыс. руб. В остальной части иска было отказано.

Обе стороны обжаловали решение в Свердловском областном суде, однако тот оставил вердикт районного суда без изменений.