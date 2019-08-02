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Экономика В России
(2005) | Фото: www.bp.com

В июле в России подросли цены на авиатопливо

Цены на авиационное топливо в российских аэропортах в июле 2019 года немного выросли по отношению к июню, но все еще прилично ниже январских. Тем не менее, они (и динамика изменения цен) не устраивают перевозчиков.

По данным Росавиации, средняя стоимость авиакеросина в июле 2019 года по стране составила 54 039 руб. За месяц эта сумма выросла на 160 руб. или на 0,3%. По сравнению с январскими ценами, сейчас топливо стоит на 1,07% дешевле.

Больше всего цены выросли в Нижневартовске (+8,1%) и Оренбурге (+8%), а также в Надыме (+6,8%). Самый дорогой керосин продается в поселке Пахачи (Камчатка) – по 100 635 руб.

Напомним, во время прямой линии с Владимиром Путиным в этом году глава государства предложил включить поставщиков авиатоплива в соглашение с топливными компаниями, в рамках которого уже несколько лет правительство периодически "замораживает" цены на ГСМ. Сами перевозчики жалуются на рост расходов на топливо, из-за которых в перспективе им придется идти на непопулярные меры – сокращение маршрутной сети и повышение стоимости билетов.

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В июле в России подросли цены на авиатопливо

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Теги: цены на топливо, гсм, аэропорты



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