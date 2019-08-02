Опубликовано видео с места гибели полицейского в Сургуте

Появилось видео с места гибели сургутского полицейского, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Ролик, опубликованный в одной из групп "ВКонтакте", состоит из двух частей. На первой показывается, как машина, которую автор приписывает пострадавшим, едет на вызов, а вскоре приезжает подкрепление. На второй, судя по голосу за кадром, силовики рассказывают кому-то о том, как произошло нападение.

Напомним, около 22.40 1 августа во двор жилого дома по улице Пушкина в Сургуте из-за нетрезвого гражданина вызвали полицию. Прибыв на место, сотрудники полиции попытались задержать сургутянина за появление в общественном месте в пьяном виде, однако он напал на стражей порядка. 25-летний сержант Ильмир Ханов погиб на месте, его коллега, 27-летний младший лейтенант Александр Царегородцев, несмотря на раны, смог убить нападавшего. Сейчас пострадавший силовик - в больнице, его жизни ничто не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Проверяется версия о том, что нападавший был сотрудником МЧС.