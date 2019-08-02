24 Августа 2020
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Общество Тюменская область
(2019) | Фото: транснефть - сибирь

В АО "Транснефть – Сибирь" завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО "Транснефть"

В АО "Транснефть – Сибирь" завершились XVII соревнования на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины" среди организаций системы "Транснефть".

Соревнования проходили на стадионе "Геолог" г. Тюмени с 31 июля по 1 августа 2019 года. В них участвовало 16 команд, всего 96 участников. В церемонии открытия принимали участие первый заместитель председателя Тюменской областной думы Андрей Артюхов, председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный, директор департамента охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности ПАО "Транснефть" Андрей Зайцев, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников.

Цель – определение профессионального уровня добровольных пожарных дружин (ДПД), а также повышение знаний и практических навыков в области пожарной безопасности.

Дружины соревновались в четырех видах: преодоление стометровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров, боевое развертывание от пожарного автомобиля, теоретическая подготовка. Результаты оценивала конкурсная комиссия в составе специалистов ПАО "Транснефть" и МЧС РФ, которая учитывала соблюдение инструкций и правил, а также время выполнения заданий.

(2019)|Фото: транснефть - сибирь

В соревнованиях среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин на звание "Лучший расчет добровольной пожарной дружины ПАО "Транснефть" победителем признана команда АО "Транснефть – Сибирь". На втором месте – дружина АО "Транснефть – Западная Сибирь". Третье место заняла команда ООО "Транснефть Балтика". Церемония награждения состоялась в Тюменском драматическом театре.

(2019)|Фото: транснефть - сибирь

Вручая награды победителям, главный судья соревнований, начальник отдела пожарной безопасности ПАО "Транснефть" Сергей Морозов отметил: "В системе "Транснефть" работает пять тысяч сотрудников, вступивших в ряды добровольных пожарных дружин. От вашего труда зависит безопасная перекачка нефти и нефтепродуктов. Спасибо вам за ваш труд. Вы показали отличные результаты".

(2019)|Фото: транснефть - сибирь

В ходе соревнований были установлены новые спортивные рекорды в следующих дисциплинах: в беге на 100 метров с препятствиями Александр Свитюк из АО "Транснефть – Сибирь" показал результат в 25,76 секунд, команда АО "Транснефть – Сибирь" продемонстрировала результат в пожарной эстафете 4х100 метров – 109,95 секунд и в боевом развертывании от пожарного автомобиля – 45,68 секунд.

Итоги соревнований показали высокий уровень готовности добровольных пожарных дружин ПАО "Транснефть" к выполнению задач по обеспечению пожарной безопасности объектов компании.

 

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В АО "Транснефть – Сибирь" завершились соревнования среди боевых расчетов добровольных пожарных дружин ПАО "Транснефть"

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Теги: транснефть - сибирь, соревнования пожарных



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